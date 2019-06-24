Родственники жертв МН17 просят ПАСЕ не возвращать делегацию РФ

Родственники жертв крушения пассажирского «Боинга 777» рейса МН17 направили в Страсбург письмо, в котором призывают членов Парламентской ассамблеи Совета Европы не допускать возвращения российской делегации. Письмо передала нидерландский фонд «Авиакатастрофа».

«Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии сотрудничества Москвы в расследовании катастрофы», —говорится в заявлении.

Фонд также осудил Москву за нежелание сотрудничать со следствием по МН17, игнорируя таким образом резолюцию Совета Европы.

24 июня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге пройдет голосование за резолюцию, которая откроет возможность для одностороннего возврата российской делегации.

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, заявлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



По его словам, РФ также намерена включить в состав своей делегации представителей аннексированного Крыма.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.