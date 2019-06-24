Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июня зарегистрировала 185 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля, в Донецкой и Луганской областях.
В Донецкой области по состоянию на 24 июня зарегистрировались 110 кандидатов, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты.
Всего в двух областях 18 округов, из них в Донецкой области — 12 округов, в Луганской — 6 округов.
Выборы в парламент пройдут только на территориях, которые контролируются украинским правительством.
В Донецкой области:
Избирательный округ № 45 (Ясиноватский район, ПГТ Очеретино, Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район) — 5 кандидатов:
Барабаш Сергей — предприниматель;
Бычков Олег — юрист, ЧАО «Авдеевский коксохимический завод»;
Бордунов Эдуард — заместитель директора ЧП «Юридическая фирма «ФОКС»;
Сбежнев Тимур — предприниматель;
Шиш Сергей — директор ООО «Еврошок».
Избирательный округ № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140041 — 140086, 140643 — 140660) — 3 кандидата:
Бугайков Сергей — директор, региональный филиал «Донецкая железная дорога» ЧАО «Украинская железная дорога»;
Матейченко Константин — народный депутат Украины;
Шинкаренко Александр — пенсионер.
Избирательный округ № 47 (Славянск, Александровский, Славянский районы) — 10 кандидатов:
Буркивская Виктория — директор, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед »;
Виноградов Сергей — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;
Киселевич Андрей — руководитель проекта, ОО "Общественное движение" Слуга народа »;
Кутова Наталия — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;
Мащенко Ростислав — директор ООО «Евро Транс Автоком»;
Недава Олег — народный депутат Украины, член Политической партии «Наш Край»;
Ревуцкая Татьяна — администратор, ООО «ДБП РИАЛ ЭСТЭЙТ»;
Самовалова Инна — предприниматель;
Солод Юрий — народный депутат Украины, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Тележенко Анна — безработная.
Избирательный округ № 48 (Краматорск) — 15 кандидатов:
Ефимов Максим — народный депутат Украины;
Ефимов Максим — безработный;
Зубов Валентин — пенсионер, член политической партии «Народно-трудовой союз Украины»;
Кумачов Александр — инспектор деканата факультета интернатуры и последипломного образования, Донецкий национальный медицинский университет;
Лазаренко Екатерина — главный бухгалтер, коммунальная организация «Краматорский городской фонд поддержки предпринимательства»;
Масалитин Сергей — безработный;
Никитин Никита — безработный;
Ошурко Денис — секретарь, Краматорский городской совет Донецкой области;
Селезнев Константин — генеральный директор ООО «Автоинтерстрой»;
Скляров Дмитрий — ведущий юрисконсульт, ООО «Краматорсктеплоэнерго»;
Сокол Максим — менеджер по продажам, ООО «МК-сервис»;
Соломко Валерий — пенсионер;
Тонкошкур Егор — инженер-электроник III категории, ЧАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения»;
Харченко Виктор — предприниматель;
Щербачук Яна — заместитель начальника юридического отдела, ЧАО «Веско».
Избирательный округ № 49 (Дружковка, Константиновка, Константиновский, Покровский районы) — 11 кандидатов:
Батура Наталия — учитель, начальная школа № 332;
Водопшина Ирина — медицинская сестра, Киевская клиническая больница № 18;
Дишкант Наталия — управляющая магазином «Сильпо», ООО «Фоззи-Фуд;
Ильенко Александр — оформитель рекламоносителей, ООО "ДСН";
Киценко Анна — безработная;
Кирикова Ирина — предприниматель;
Конобеева Инна — пенсионерка;
Куриленко Татьяна — безработная;
Медведюк Василий — пенсионер;
Миронов Денис — предприниматель;
Поддубный Александр — начальник отдела планирования, тендерных закупок и юридического обеспечения, КП «Спорткомплекс».
Избирательный округ № 50 (Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район) — 5 кандидатов:
Аксенов Андрей — Добропольский городской голова;
Дашковец Нелля — преподаватель, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;
Мотрий Александр — директор ООО «Олимпиас Групп»;
Остриков Владимир — начальник отдела по работе с персоналом, Львовская таможня Государственной фискальной службы Украины;
Ретивов Игорь — безработный.
Избирательный округ № 51 (Бахмутский район, ПГТ Зайцево, Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 141523, 141527) — 13 кандидатов:
Батирсултанов Махач — директор фермерского хозяйства «Криничная»;
Веселкин Владимир — руководитель, Военно-гражданская администрация поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области;
Дмитриев Михаил — пенсионер;
Житинский Игорь — председатель, общественный союз «Всеукраинская ассоциация автостанций»;
Карбан Игорь — юрисконсульт, ООО «Укрпродукт»;
Ковалев Александр — пенсионер;
Макаров Олег — безработный;
Назимко Екатерина — заместитель директора ООО «Прове Групп»;
Олейник Андрей — директор ООО «БКГ» Базис»;
Остапенко Леся — уборщица, ООО «Тамако-Инвест»;
Чанов Дмитрий — руководитель состава, ООО «ИКТ Пластик»;
Черенкова Марина — безработная;
Ясиновский Владимир — начальник отдела, Киевская областная государственная администрация.
Избирательный округ № 52 (Торецк, Дебальцево, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140681 — 140687, 140690) — 9 кандидатов:
Аксакова Юлия — директор по правовым вопросам, ЧАО «Кудрюмивский завод кислотоупорных изделий»;
Ленко Николай — Новгородский поселковый голова Торецкое Донецкой области;
Пахомов Евгений — главный инженер, ООО «Евроминерал»;
Приходько Юрий — пенсионер;
Рыбак Игорь — председатель правления, ЧАО «Торецкий хлебокомбинат»;
Руденко Ярослав — руководитель, военно-гражданская администрация города Торецк Донецкой области;
Третьяков Сергей — президент, федерация легкой атлетики Донецкой области;
Тритяченко Олег — управляющий по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «Кислотоупор ЛТД»;
Шатравка Владимир — предприниматель.
Избирательный округ № 57 (Мариуполь, Кальмиусский район, часть Левобережного района (избирательные участки № 142356 — 142411) города Мариуполь) — 5 кандидатов:
Забавин Дмитрий — предприниматель;
Зорба Константин — безработный;
Карпов Владислав — и.о. руководителя производства, ООО «Вектор 8»;
Куршев Андрей — директор ООО «Спецтрейдинг»;
Трибушкин Евгений — пенсионер.
Избирательный округ № 58 (Мариуполь, Центральный район, Приморский район города Мариуполь) — 8 кандидатов:
Дьяконов Андрей — директор ЧП «Олнайт»;
Зорба Константин — пенсионер;
Липириди Алексей — советник Федерация греческих обществ Украины;
Мещеряков Александр — безработный;
Мирошниченко Владислав — руководитель сектора землеустройства, государственное предприятие «Мариупольский морской торговый порт», член политической партии «НАШ КРАЙ»;
Однорог Галина — предприниматель;
Онацкий Валерий — председатель, садоводческое общество «Коксохимовець»;
Рубан Ольга — безработная.
Избирательный округ № 59 (Марьинка, города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы) — 21 кандидат:
Гращенков Виталий — безработный;
Демяненко Дмитрий — безработный;
Ефименко Федор — заместитель генерального директора, ООО «Международная транспортно-экспедиторская компания "ИнтерТрансСервис»;
Заборский Владимир — заместитель директора ООО «Строительная компания "Аркада-Строй Холдинг"»;
Катунин Денис — безработный;
Кирилов Сергей — глава, Константиновский районный совет Донецкой области, член Политической партии «Наш край»;
Криволесов Дмитрий — приемник-специалист, ООО «Новая почта»;
Лысенко Игорь — безработный;
Мизин Александр — безработный;
Мищенко Станислав — безработный;
Редько Дмитрий — безработный;
Рейнбах Юлия — безработная;
Сажко Сергей — народный депутат Украины;
Старовский Артем — безработный;
Суков Руслан — предприниматель;
Фоменко Владимир — директор КП «Теплосеть» Угледарского городского совета «;
Хавонов Александр — безработный;
Хавонова Елена — безработная;
Хоменко Инесса — оператор диспетчерской службы, КП «Городская служба единого заказчика»;
Юрьева Елена — безработная;
Янченко Елена — заместитель директора по учебно-воспитательной работы, Кураховская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5.
Избирательный округ № 60 (Волноваха, Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь (избирательные участки № 140376, 140377) — 5 кандидатов:
Веселкина Алиса — безработная;
Иванова-Емельяненко Наталия — пенсионерка;
Рогаченко Богдан — заместитель генерального директора по развитию, ЧАО «Экопрод», член Аграрной партии Украины;
Шиман Александр — директор ООО «Монолит Сервис»;
Щербань Руслан — глава набсовета ЧАО АКБ «Капитал», экс-депутат Донецкого областного совета по партийному списку Партии регионов.
В Луганской области:
Избирательный округ № 105 (город Счастье, Новоайдарский район, Октябрьский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441419 — 441432), часть Новоайдарского района (избирательные участки № 441404 — 441408, 441413) — 24 кандидата:
Анистратенко Александр — адвокат;
Бажановская Елена — менеджер по корпоративной социальной ответственности и социального развития, ДТЭК Приднепровская ТЭС;
Богиня Александр — безработный;
Волков Ярослав — безработный;
Галаган Юрий — пенсионер;
Галасюк Богдален — безработный;
Головко Алина — предприниматель;
Жиров Игорь — безработный, член Политической партии «Европейская Солидарность»;
Жувакин Виктор — директор ООО «Луганськбутангаз»;
Качан Алексей — директор, частное предприятие «За жизнь»;
Косяк Сергей — предприниматель;
Кравченко Владислав — директор ООО «Правовая Гильдия»;
Крымовская Анна — безработная;
Ляшко Дмитрий — безработный;
Мартинов Людмила — безработная;
Мельник Светлана — безработный;
Михова Инесса — безработная;
Мусийченко Николай — руководитель, адвокатское бюро «Николая Мусийченко»;
Никитченко Владимир — безработный;
Подгорная Дария — безработная;
Попова Анастасия — безработная;
Смольников Иван — предприниматель;
Татарка Сергей — Победивский сельский председатель Новоайдарского района Луганской области;
Шевцов Алексей — директор КП «Жилбудсервис».
Избирательный округ № 106 (город Северодонецк, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441212 — 441232, 441249 — 441251, 441258 −441260, 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 — 440396, 440398 — 440421, 440424) — 10 кандидатов:
Бережной Александр — старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела противодействия коррупции, Управление защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины;
Боголий Инна — предприниматель;
Воропаев Александр — юрист, ЧП «Авторитет Плюс»;
Жебский Олег — безработный;
Котик Роман — безработный, член политической партии «НАШ КРАЙ»;
Москаль Геннадий — безработный;
Самарская Ирина — менеджер, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Европейская Солидарность»;
Фурман Андрей — директор КДЮСШ № 2 отдела по делам семьи, молодежи и спорта Северодонецкого городского совета;
Фурман Юрий — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;
Шатилов Дмитрий — предприниматель.
Избирательный округ № 107 (город Лисичанск, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441233 — 441248, 441252 — 441257), часть города Первомайск (избирательные участки № 440975 — 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 — 440392, 440422, 440423) — 11 кандидата:
Бондаренко Александр — безработный;
Говоруха Максим — управляющий партнер, адвокатское объединение «Бона Фиде групп»;
Кузьмина Иветта — предприниматель;
Кулеша Анатолий — предприниматель;
Почепа Виталий — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Рыбалка Сергей — народный депутат Украины;
Сухов Александр — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;
Таранов Дмитрий — предприниматель;
Шведов Виталий — безработный;
Шилин Сергей — Лисичанский городской голова;
Шутов Владимир — пенсионер.
Избирательный округ № 112 (Рубежное, Брянка, Голубовка, часть города Первомайск (избирательные участки № 440981 — 440986, 440989 — 440994, 441014, 441015), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440787, 440995 — 441003, 441005 — 441013) — 8 кандидатов:
Бушко Наталия — руководитель финансово-экономического департамента, ООО «Финсервис бизнес»;
Васильев Евгений — предприниматель;
Вельможный Сергей — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ»;
Залялов Руслан — директор ООО «Елахех Анзали», член политической партии «НАШ КРАЙ»;
Зеленский Сергей — безработный;
Иващенко Вячеслав — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»;
Мельник Виктор — безработный;
Томенко Роман — фотограф, Центральный ЗАГС города Киев.
Избирательный округ № 113 (Сватово, Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440257 — 440283) — 13 кандидатов:
Воловенко Александра — бортпроводник, ЧАО «Международные авиалинии Украины»;
Григоренко Юлия — менеджер, предприниматель Козлова В.М.;
Живага Николай — директор СООО «Агродвир»;
Зеленский Василий — пенсионер;
Красюк Владимир — директор ООО «МИР-ИГРУШЕК УКРАИНА»;
Курило Виталий — народный депутат Украины;
Курило Павел — пенсионер;
Лукашев Анатолий — юрисконсульт, Благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова»;
Мурашко Кирилл — безработный;
Реуцкий Константин — предприниматель;
Рыбалко Евгений — Сватовский городской голова;
Струк Валерий — пенсионер;
Струк Владимир — Председатель наблюдательного совета ООО «ПИНТА Кормянский пивоваренный завод».
Избирательный округ № 114 (ПГТ Станица Луганская, Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440467, 440477, 440478, 440501, 440502, 440509) — 9 кандидатов:
Василец Алеся — помощник-консультант народного депутата Украины;
Домащенко Татьяна — заведующий, КУ «Районный методический кабинет работников образования Станично-Луганского района»;
Куц Сергей — ведущий инженер, Институт защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины, член Политической партии «Оппозиционного платформа — За жизнь»;
Лищинский Виктор — начальник юридического отдела ООО «БМП Планета-Буд»;
Лой Виктория — менеджер по персоналу, предприниматель «Матковская Ю.A.», член Политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ»;
Мошенский Валерий — голова, общественная организация «Институт общественного контроля»;
Падеев Станислав — предприниматель;
Хижняк Илья — директор филиала, компания «Марио Сервис»;
Шахов Сергей — народный депутат Украины, член политической партии «Наш край».