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Выборы-2019: в Донецкой области — 110, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты по состоянию на 24 июня

24 июня 2019, 12:47

Выборы-2019: в Донецкой области — 110, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты по состоянию на 24 июня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июня зарегистрировала 185 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля, в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области по состоянию на 24 июня зарегистрировались 110 кандидатов, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты.

Всего в двух областях 18 округов, из них в Донецкой области — 12 округов, в Луганской — 6 округов.

Выборы в парламент пройдут только на территориях, которые контролируются украинским правительством.

В Донецкой области:

Избирательный округ № 45 (Ясиноватский район, ПГТ Очеретино, Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район) — 5 кандидатов:

Барабаш Сергей — предприниматель;

Бычков Олег — юрист, ЧАО «Авдеевский коксохимический завод»;

Бордунов Эдуард — заместитель директора ЧП «Юридическая фирма «ФОКС»;

Сбежнев Тимур — предприниматель;

Шиш Сергей — директор ООО «Еврошок».

Избирательный округ № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140041 — 140086, 140643 — 140660) — 3 кандидата:

Бугайков Сергей — директор, региональный филиал «Донецкая железная дорога» ЧАО «Украинская железная дорога»;

Матейченко Константин — народный депутат Украины;

Шинкаренко Александр — пенсионер.

Избирательный округ № 47 (Славянск, Александровский, Славянский районы) — 10 кандидатов:

Буркивская Виктория — директор, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед »;

Виноградов Сергей — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;

Киселевич Андрей — руководитель проекта, ОО "Общественное движение" Слуга народа »;

Кутова Наталия — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;

Мащенко Ростислав — директор ООО «Евро Транс Автоком»;

Недава Олег — народный депутат Украины, член Политической партии «Наш Край»;

Ревуцкая Татьяна — администратор, ООО «ДБП РИАЛ ЭСТЭЙТ»;

Самовалова Инна — предприниматель;

Солод Юрий — народный депутат Украины, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Тележенко Анна — безработная.

Избирательный округ № 48 (Краматорск) — 15 кандидатов:

Ефимов Максим — народный депутат Украины;

Ефимов Максим — безработный;

Зубов Валентин — пенсионер, член политической партии «Народно-трудовой союз Украины»;

Кумачов Александр — инспектор деканата факультета интернатуры и последипломного образования, Донецкий национальный медицинский университет;

Лазаренко Екатерина — главный бухгалтер, коммунальная организация «Краматорский городской фонд поддержки предпринимательства»;

Масалитин Сергей — безработный;

Никитин Никита — безработный;

Ошурко Денис — секретарь, Краматорский городской совет Донецкой области;

Селезнев Константин — генеральный директор ООО «Автоинтерстрой»;

Скляров Дмитрий — ведущий юрисконсульт, ООО «Краматорсктеплоэнерго»;

Сокол Максим — менеджер по продажам, ООО «МК-сервис»;

Соломко Валерий — пенсионер;

Тонкошкур Егор — инженер-электроник III категории, ЧАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения»;

Харченко Виктор — предприниматель;

Щербачук Яна — заместитель начальника юридического отдела, ЧАО «Веско».

Избирательный округ № 49 (Дружковка, Константиновка, Константиновский, Покровский районы) — 11 кандидатов:

Батура Наталия — учитель, начальная школа № 332;

Водопшина Ирина — медицинская сестра, Киевская клиническая больница № 18;

Дишкант Наталия — управляющая магазином «Сильпо», ООО «Фоззи-Фуд;

Ильенко Александр — оформитель рекламоносителей, ООО "ДСН";

Киценко Анна — безработная;

Кирикова Ирина — предприниматель;

Конобеева Инна — пенсионерка;

Куриленко Татьяна — безработная;

Медведюк Василий — пенсионер;

Миронов Денис — предприниматель;

Поддубный Александр — начальник отдела планирования, тендерных закупок и юридического обеспечения, КП «Спорткомплекс».

Избирательный округ № 50 (Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район) — 5 кандидатов:

Аксенов Андрей — Добропольский городской голова;

Дашковец Нелля — преподаватель, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;

Мотрий Александр — директор ООО «Олимпиас Групп»;

Остриков Владимир — начальник отдела по работе с персоналом, Львовская таможня Государственной фискальной службы Украины;

Ретивов Игорь — безработный.

Избирательный округ № 51 (Бахмутский район, ПГТ Зайцево, Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 141523, 141527) — 13 кандидатов:

Батирсултанов Махач — директор фермерского хозяйства «Криничная»;

Веселкин Владимир — руководитель, Военно-гражданская администрация поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области;

Дмитриев Михаил — пенсионер;

Житинский Игорь — председатель, общественный союз «Всеукраинская ассоциация автостанций»;

Карбан Игорь — юрисконсульт, ООО «Укрпродукт»;

Ковалев Александр — пенсионер;

Макаров Олег — безработный;

Назимко Екатерина — заместитель директора ООО «Прове Групп»;

Олейник Андрей — директор ООО «БКГ» Базис»;

Остапенко Леся — уборщица, ООО «Тамако-Инвест»;

Чанов Дмитрий — руководитель состава, ООО «ИКТ Пластик»;

Черенкова Марина — безработная;

Ясиновский Владимир — начальник отдела, Киевская областная государственная администрация.

Избирательный округ № 52 (Торецк, Дебальцево, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140681 — 140687, 140690) — 9 кандидатов:

Аксакова Юлия — директор по правовым вопросам, ЧАО «Кудрюмивский завод кислотоупорных изделий»;

Ленко Николай — Новгородский поселковый голова Торецкое Донецкой области;

Пахомов Евгений — главный инженер, ООО «Евроминерал»;

Приходько Юрий — пенсионер;

Рыбак Игорь — председатель правления, ЧАО «Торецкий хлебокомбинат»;

Руденко Ярослав — руководитель, военно-гражданская администрация города Торецк Донецкой области;

Третьяков Сергей — президент, федерация легкой атлетики Донецкой области;

Тритяченко Олег — управляющий по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «Кислотоупор ЛТД»;

Шатравка Владимир — предприниматель.

Избирательный округ № 57 (Мариуполь, Кальмиусский район, часть Левобережного района (избирательные участки № 142356 — 142411) города Мариуполь) — 5 кандидатов:

Забавин Дмитрий — предприниматель;

Зорба Константин — безработный;

Карпов Владислав — и.о. руководителя производства, ООО «Вектор 8»;

Куршев Андрей — директор ООО «Спецтрейдинг»;

Трибушкин Евгений — пенсионер.

Избирательный округ № 58 (Мариуполь, Центральный район, Приморский район города Мариуполь) — 8 кандидатов:

Дьяконов Андрей — директор ЧП «Олнайт»;

Зорба Константин — пенсионер;

Липириди Алексей — советник Федерация греческих обществ Украины;

Мещеряков Александр — безработный;

Мирошниченко Владислав — руководитель сектора землеустройства, государственное предприятие «Мариупольский морской торговый порт», член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Однорог Галина — предприниматель;

Онацкий Валерий — председатель, садоводческое общество «Коксохимовець»;

Рубан Ольга — безработная.

Избирательный округ № 59 (Марьинка, города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы) — 21 кандидат:

Гращенков Виталий — безработный;

Демяненко Дмитрий — безработный;

Ефименко Федор — заместитель генерального директора, ООО «Международная транспортно-экспедиторская компания "ИнтерТрансСервис»;

Заборский Владимир — заместитель директора ООО «Строительная компания "Аркада-Строй Холдинг"»;

Катунин Денис — безработный;

Кирилов Сергей — глава, Константиновский районный совет Донецкой области, член Политической партии «Наш край»;

Криволесов Дмитрий — приемник-специалист, ООО «Новая почта»;

Лысенко Игорь — безработный;

Мизин Александр — безработный;

Мищенко Станислав — безработный;

Редько Дмитрий — безработный;

Рейнбах Юлия — безработная;

Сажко Сергей — народный депутат Украины;

Старовский Артем — безработный;

Суков Руслан — предприниматель;

Фоменко Владимир — директор КП «Теплосеть» Угледарского городского совета «;

Хавонов Александр — безработный;

Хавонова Елена — безработная;

Хоменко Инесса — оператор диспетчерской службы, КП «Городская служба единого заказчика»;

Юрьева Елена — безработная;

Янченко Елена — заместитель директора по учебно-воспитательной работы, Кураховская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5.

Избирательный округ № 60 (Волноваха, Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь (избирательные участки № 140376, 140377) — 5 кандидатов:

Веселкина Алиса — безработная;

Иванова-Емельяненко Наталия — пенсионерка;

Рогаченко Богдан — заместитель генерального директора по развитию, ЧАО «Экопрод», член Аграрной партии Украины;

Шиман Александр — директор ООО «Монолит Сервис»;

Щербань Руслан — глава набсовета ЧАО АКБ «Капитал», экс-депутат Донецкого областного совета по партийному списку Партии регионов.

В Луганской области:

Избирательный округ № 105 (город Счастье, Новоайдарский район, Октябрьский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441419 — 441432), часть Новоайдарского района (избирательные участки № 441404 — 441408, 441413) — 24 кандидата:

Анистратенко Александр — адвокат;

Бажановская Елена — менеджер по корпоративной социальной ответственности и социального развития, ДТЭК Приднепровская ТЭС;

Богиня Александр — безработный;

Волков Ярослав — безработный;

Галаган Юрий — пенсионер;

Галасюк Богдален — безработный;

Головко Алина — предприниматель;

Жиров Игорь — безработный, член Политической партии «Европейская Солидарность»;

Жувакин Виктор — директор ООО «Луганськбутангаз»;

Качан Алексей — директор, частное предприятие «За жизнь»;

Косяк Сергей — предприниматель;

Кравченко Владислав — директор ООО «Правовая Гильдия»;

Крымовская Анна — безработная;

Ляшко Дмитрий — безработный;

Мартинов Людмила — безработная;

Мельник Светлана — безработный;

Михова Инесса — безработная;

Мусийченко Николай — руководитель, адвокатское бюро «Николая Мусийченко»;

Никитченко Владимир — безработный;

Подгорная Дария — безработная;

Попова Анастасия — безработная;

Смольников Иван — предприниматель;

Татарка Сергей — Победивский сельский председатель Новоайдарского района Луганской области;

Шевцов Алексей — директор КП «Жилбудсервис».

Избирательный округ № 106 (город Северодонецк, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441212 — 441232, 441249 — 441251, 441258 −441260, 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 — 440396, 440398 — 440421, 440424) — 10 кандидатов:

Бережной Александр — старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела противодействия коррупции, Управление защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины;

Боголий Инна — предприниматель;

Воропаев Александр — юрист, ЧП «Авторитет Плюс»;

Жебский Олег — безработный;

Котик Роман — безработный, член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Москаль Геннадий — безработный;

Самарская Ирина — менеджер, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Европейская Солидарность»;

Фурман Андрей — директор КДЮСШ № 2 отдела по делам семьи, молодежи и спорта Северодонецкого городского совета;

Фурман Юрий — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;

Шатилов Дмитрий — предприниматель.

Избирательный округ № 107 (город Лисичанск, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441233 — 441248, 441252 — 441257), часть города Первомайск (избирательные участки № 440975 — 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 — 440392, 440422, 440423) — 11 кандидата:

Бондаренко Александр — безработный;

Говоруха Максим — управляющий партнер, адвокатское объединение «Бона Фиде групп»;

Кузьмина Иветта — предприниматель;

Кулеша Анатолий — предприниматель;

Почепа Виталий — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Рыбалка Сергей — народный депутат Украины;

Сухов Александр — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;

Таранов Дмитрий — предприниматель;

Шведов Виталий — безработный;

Шилин Сергей — Лисичанский городской голова;

Шутов Владимир — пенсионер.

Избирательный округ № 112 (Рубежное, Брянка, Голубовка, часть города Первомайск (избирательные участки № 440981 — 440986, 440989 — 440994, 441014, 441015), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440787, 440995 — 441003, 441005 — 441013) — 8 кандидатов:

Бушко Наталия — руководитель финансово-экономического департамента, ООО «Финсервис бизнес»;

Васильев Евгений — предприниматель;

Вельможный Сергей — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Залялов Руслан — директор ООО «Елахех Анзали», член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Зеленский Сергей — безработный;

Иващенко Вячеслав — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»;

Мельник Виктор — безработный;

Томенко Роман — фотограф, Центральный ЗАГС города Киев.

Избирательный округ № 113 (Сватово, Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440257 — 440283) — 13 кандидатов:

Воловенко Александра — бортпроводник, ЧАО «Международные авиалинии Украины»;

Григоренко Юлия — менеджер, предприниматель Козлова В.М.;

Живага Николай — директор СООО «Агродвир»;

Зеленский Василий — пенсионер;

Красюк Владимир — директор ООО «МИР-ИГРУШЕК УКРАИНА»;

Курило Виталий — народный депутат Украины;

Курило Павел — пенсионер;

Лукашев Анатолий — юрисконсульт, Благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова»;

Мурашко Кирилл — безработный;

Реуцкий Константин — предприниматель;

Рыбалко Евгений — Сватовский городской голова;

Струк Валерий — пенсионер;

Струк Владимир — Председатель наблюдательного совета ООО «ПИНТА Кормянский пивоваренный завод».

Избирательный округ № 114 (ПГТ Станица Луганская, Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440467, 440477, 440478, 440501, 440502, 440509) — 9 кандидатов:

Василец Алеся — помощник-консультант народного депутата Украины;

Домащенко Татьяна — заведующий, КУ «Районный методический кабинет работников образования Станично-Луганского района»;

Куц Сергей — ведущий инженер, Институт защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины, член Политической партии «Оппозиционного платформа — За жизнь»;

Лищинский Виктор — начальник юридического отдела ООО «БМП Планета-Буд»;

Лой Виктория — менеджер по персоналу, предприниматель «Матковская Ю.A.», член Политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ»;

Мошенский Валерий — голова, общественная организация «Институт общественного контроля»;

Падеев Станислав — предприниматель;

Хижняк Илья — директор филиала, компания «Марио Сервис»;

Шахов Сергей — народный депутат Украины, член политической партии «Наш край».

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