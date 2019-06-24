Подразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО

140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF). Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».



140-й центр Сил спецопераций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.



Отмечается, что впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, смогло пройти сертификацию как подразделение SOF.



NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге вместо союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.