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Подразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО

24 июня 2019, 13:01

Подразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО

140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF). Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

140-й центр Сил спецопераций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.

Отмечается, что впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, смогло пройти сертификацию как подразделение SOF.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге вместо союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

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