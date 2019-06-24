Порошенко пришел на встречу сотрудников канала «Прямой» с собственником

Владелец телеканала «Прямой» Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве исполняющей обязанности руководительницы канала. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на источники.



Орловская заменит генерального директора Евгению Захарову.



По словам источников, на собрании не шла о возможной продаже канала или сокращения финансирования.



Издание отмечает, что на встрече также присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко и народная депутат Виктория Сюмар, которая на внеочередных парламентских выборах баллотируется по списку партии «Европейская солидарность» Порошенко.



Присутствие Порошенко на встрече «Новостям Донбасса» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Детектор медиа

Телеканал «Прямой» связывают с Петром Порошенко и его окружением. Владимир Макеенко отрицает, что реальным собственником вещателя является Порошенко.



В начале июня было объявлено, что генеральный продюсер «Прямого» Алексей Семенов покидает телеканал.



Семенов возглавил новосозданный медиахолдинг «Новости», куда вошли телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Владельцем медиахолдинга является близкий к политику Виктору Медведчуку депутат Тарас Козак.