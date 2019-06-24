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Филарета отстранили от управления Киевской епархией

24 июня 2019, 15:42

Филарета отстранили от управления Киевской епархией

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет лишен каноничных прав по управлению Киевской епархией. Такое решение принял Священный Синод ПЦУ на заседании 24 июня.

При этом Филарет остается в составе епископата ПЦУ за особые заслуги перед украинской церковью.

«...принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировали, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако утратил канонические права и обязательства, связанные с управлением епархией», — говорится в решении Синода, опубликованном на сайте ПЦУ.

Синод также постановил, что собрание во Владимирском соборе 20 июня, созванное Филаретом, «не имеет никаких полномочий». Участники этого собора решили восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, ликвидированную после образования ПЦУ.

Филарет возглавлял УПЦ Киевского патриархата и провозгласил автокефалию церкви от Русской православной церкви Московского патриархата. В 1997 году решением Архиерейского собора РПЦ он был отлучен от этой церкви. После вхождения Киевского патриархата в состав ПЦУ Филарета объявили почетным патриархом и оставили руководство Киевской епархией.

Филарет ранее заявлял, что предоставление томоса об автокефалии поставило Православную церковь Украины (ПЦУ) в зависимость от Константинопольского патриархата.

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