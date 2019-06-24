Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На округе в Донецкой области больше половины кандидатов в Раду — безработные

24 июня 2019, 16:12

На округе в Донецкой области больше половины кандидатов в Раду — безработные

В Донецкой и Луганской областях есть два округа, на которых половина или более кандидатов в депутаты Верховной Рады являются безработными. 

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на 59-м округе уже зарегистрированы 21 кандидат, 12 из которых нигде не работают.

Кроме того, на 105-м округе в Луганской области зарегистрированы 24 кандидата, половина которых являются безработными.

Как сообщалось, на округе № 49 в Донецакой области кандидатами в депутаты являются медсестра, учитель пенсионеры и безработные из Киева.

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Для участия каждому кандидату-мажоритарщику необходимо внести залог в размере 41 тысячи 730 гривен.

Читайте также:

Выборы-2019: в Донецкой области — 110, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты по состоянию на 24 июня

ТЕМЫ

События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
23:22
В Енакиево горел рынок
21:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
все новости
18:11
Нардеп назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ
17:30
В зоне ООС нашли тело погибшего накануне военного
16:55
У Зеленского раздумывают над сокращением числа министерств
16:50
Бизнес-партнер Коломойского получил вид на жительство в Украине
16:12
На округе в Донецкой области больше половины кандидатов в Раду — безработные
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:42
Филарета отстранили от управления Киевской епархией
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
14:49
Путин продлил срок действия контрсанкций против ЕС
14:30
Порошенко пришел на встречу сотрудников канала «Прямой» с собственником
13:30
В «Донбассэнерго» отрицают информацию о дефиците угля на складах
13:20
ПАСЕ отказалась проводить дебаты по MH17 и взносам России
13:01
Подразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО
12:47
Выборы-2019: в Донецкой области — 110, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты по состоянию на 24 июня
11:41
Нардепов от Оппоблока допросили по делу о захвате власти Порошенко, Гройсманом и Парубием
все новости
ВИДЕО
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Куць убежден, что на выборах в Донецкой области будет безопасно
21 июня, 23:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция