В Донецкой и Луганской областях есть два округа, на которых половина или более кандидатов в депутаты Верховной Рады являются безработными.



Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на 59-м округе уже зарегистрированы 21 кандидат, 12 из которых нигде не работают.



Кроме того, на 105-м округе в Луганской области зарегистрированы 24 кандидата, половина которых являются безработными.



Как сообщалось, на округе № 49 в Донецакой области кандидатами в депутаты являются медсестра, учитель пенсионеры и безработные из Киева.

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.



Для участия каждому кандидату-мажоритарщику необходимо внести залог в размере 41 тысячи 730 гривен.



