Премьер Британии поддержала снятие санкционного давления с России в ПАСЕ

Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека. Об этом сообщает «Европейская правда».



Во время выступления перед депутатами Палаты общин Мэй заявила, что членство РФ в Совете Европы необходимо сохранить.



«Причина в том, что ее [России] членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека», - заявила Мэй.



При этом она заявила: «Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией».



Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что РФ должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.



«Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права», - говорится в заявлении в Twitter украинского посольства.