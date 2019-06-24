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На Луганщине пограничники задержали жителя Воронежа, который хотел вступить в «ЛНР»

24 июня 2019, 21:46

На Луганщине пограничники задержали жителя Воронежа, который хотел вступить в «ЛНР»

Пограничники Луганского отряда задержали неподалеку от села Марковка гражданина России, который незаконно пересек границу с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Нарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. Он рассказал, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР". В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США», - говорится в сообщении.

Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

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