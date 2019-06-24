ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты на досрочных парламентских выборах блогеру Анатолию Шарию. Об этом сообщается в Twitter гражданской сети «Опора».



Причина отказа – последние пять лет претендент не проживает в Украине.

Ранее Шарий создал свою партию и объявил о том, что примет участие в парламентских выборах.

16 апреля Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.



В апреле текущего года суд рассмотрел дело, открытое против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане сети McDonalds в Киеве в мае 2011 года.



Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса).