ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в организацию

Парламентская ассамблея Совета Европы на своем заседании ночью 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности против России. Об этом свидетельствуют результаты голосования.



За это решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против - 62, воздержались 10.



Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия во вторник, 25 июня, подаст заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ, передает ТАСС.



«Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», - заявил он.