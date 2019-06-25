Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Порошенко пообещал бороться с распространением «вируса всепрощения России» на Западе

25 июня 2019, 09:55

Порошенко пообещал бороться с распространением «вируса всепрощения России» на Западе

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко счел принятую этой ночью ПАСЕ резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения делегации России «мощным вызовом Украине» и «первым серьезным дипломатическим ударом».

«В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше», — заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее Украина таких ударов не пропускала. «Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — подчеркнул Порошенко.

Ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в международную организацию.

ТЕМЫ

Люди
Петр Порошенко
Организации
Пасе

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
23:22
В Енакиево горел рынок
21:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
все новости
12:28
Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России
11:47
Против Портнова открыли уголовное производство за дачу ложных показаний
11:30
Место голосования изменили более 17 тысяч человек
11:28
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Утверждение отложено на 24 часа
11:03
Гриценко помогает «Зеленскому» обыграть «Путина» в шахматы в новой рекламе
10:50
Выборы-2019: в Донецкой области — 123, в Луганской — 85 кандидатов в депутаты по состоянию на 25 июня
10:49
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:55
Порошенко пообещал бороться с распространением «вируса всепрощения России» на Западе
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
09:10
Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
09:08
Северодонецкая ТЭЦ может остаться зимой без газа
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
08:27
В украинской делегации в ПАСЕ допустили приостановку участия после возвращения РФ
08:15
ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в организацию
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция