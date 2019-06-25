Порошенко пообещал бороться с распространением «вируса всепрощения России» на Западе

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко счел принятую этой ночью ПАСЕ резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения делегации России «мощным вызовом Украине» и «первым серьезным дипломатическим ударом».



«В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше», — заявил Порошенко на своей странице в Facebook.



По его словам, ранее Украина таких ударов не пропускала. «Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — подчеркнул Порошенко.

Ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в международную организацию.