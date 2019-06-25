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Место голосования изменили более 17 тысяч человек

25 июня 2019, 11:30

Место голосования изменили более 17 тысяч человек

Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины изменили уже более 17 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные осударственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 25 июня временно изменили место голосования уже 17 119 человек.

Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области — 4939 человек, на втором месте находится Луганская область −2736 человека. Из аннексированного Крыма место голосования изменили 305 человек.

Кроме того, 1475 человек изменили место голосования в пределах Донецкой области и 746 человека — в пределах Луганской.

Процесс временного изменения места голосования продлится до 15 июля.

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