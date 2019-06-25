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Против Портнова открыли уголовное производство за дачу ложных показаний

25 июня 2019, 11:47

Против Портнова открыли уголовное производство за дачу ложных показаний

Правоохранители открыли уголовное производство против юриста и экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко». Об этом сообщил адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань, передают «Українськi Новини».

По его словам, зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений Портнова

Адвокат отметил, что расследуются сообщения Портнова о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканал «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском» и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

По словам защитниа Порошенко, Портнов сам декларирует, что его массовые заявления в Государственное бюро расследований имеют целью публично унизить Порошенко. Он подчеркнул, что это является нарушением законодательств и международных норм, так как публичное унижение не может являться целью уголовного преследования.

Адвокат добавил, что правоохранители расследуют не только действия Портнова, но и депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, который заявил об отсутствии коалиции в парламенте, и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

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