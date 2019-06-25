НБУ выпустит банкноты номиналом 1 тысяча гривен и монеты 5 гривен

Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тысячу гривен с 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



На новой лицевой стороне новой банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, на оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.



Новая банкнота будет отличаться от банкнот других номиналов: ее размеры будут 75х160 мм.



В дальнейшем центробанк планирует завершить этот номинальный ряд совершенствованием банкнот номиналом 50 грн и 200 грн.



Также в 2019 году Нацбанк планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.