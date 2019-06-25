Украина отзывает посла при Совете Европы

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что отзывает постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ.



«Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе», - написал Климкин на странице в Facebook.



Он также поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что «они выложились по полной».



«Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг», - написал министр.



Он считает, что во всем остальном СЕ утратил доверие Украины, и восстановить его будет чрезвычайно сложно.