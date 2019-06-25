Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию трибунала ООН

Россия проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал Россию до 25 июня проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских военнопленных моряков и кораблей, захваченных в районе Керченского пролива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва намерена выполнять приказ этого судебного органа.



На уточняющий вопрос, означает ли это, что Кремль проигнорирует решение Трибунала ООН, он подчеркнул: «Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию».



Спикер Путина заявил, что позиция России была изложена в суде ее представителями.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.



Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась віполнять решение.