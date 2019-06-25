США против возвращения в ПАСЕ россиян из «черного списка» ЕС

Европейский Союз и Совет Европы не должны принимать у себя российские делегации с гражданами РФ, которые находятся под санкциями. Такую точку зрения высказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.



«Вы знаете, что мы выступали против возвращения россиян в Совет Европы и мы свою позицию четко высказывали... Наша позиция заключается в том, что ни ЕС, ни Совет Европы не должны принимать делегации, в которых есть лица, находящиеся под санкциями ЕС и США», — сказал он на пресс-концеренции в Киеве 25 июня.



Дипломат подчеркнул, что усилия Украины противостоять возвращению делегации РФ в Совет Европы произвело впечатление на США.



США не являются членами Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.



Как сообщал литовский депутат Эмануэлис Зингерис, четверо из 18 членов новой российской делегации — Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий — находятся под европейскими санкциями, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.