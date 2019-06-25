Новинский баллотируется в нардепы от округа в Мариуполе

На досрочных парламентских выборах глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Вадим Новинский будет избираться по одномандатному избирательному округу № 57 в городе Мариуполь Донецкой области. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Я зарегистрирован по мажоритарному округу города Мариуполь, в 57-м округе», — сказал Новинский.



Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала информацию о регистрации Новинского кандидатом в нардепы.

Ранее в Оппоблоке заявляли, что Новинский вошел в первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду. Позже его соратник Евгений Мураев заявил, что глава фракции Оппоблока будет избираться по мажоритарной системе.



Причина, по которой нардеп будет избираться от округа вместо партийного списка, не называется.