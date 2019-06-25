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Нацгвардия начала расследование из-за песни Газманова на выпускном

25 июня 2019, 20:03

Нацгвардия начала расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия начала служебное расследование из-за прослушивания песни российского певца Олега Газманова «Офицеры» на выпускном в харьковской Национальной академии Нацгвардии. Об этом сообщает «Громадське».

По словам руководителя одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, песню Газманова слушали в воинской части № 3005.

В учебном заведении факт события не отрицают.

Как сообщил начальник Национальной академии Нацвардии Сергей Соколовский, «виновником» этого события стал диджей на праздновании неофициальной части выпускного, который поставил эту песню на заказ. Кто именно заказал песню теперь, по его словам, будет узнавать следствие.

«Командующим Нацгвардии (Николай Балан — ред.) и начальником академии сейчас проводится служебное расследование. Устанавливают, почему так произошло и кто в этом виноват», — отметил Соколовский.

После установления личности, узнавать все обстоятельства инцидента будет специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование.

Газманов входит в «черный список» Министерства культуры Украины, в который вносят деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности государства. Певец неоднократно ездил с выступления в подконтрольные боевикам Донецк и Луганск и открыто выступал за «присоединение Донбасса» к России.

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