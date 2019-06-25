Ученые допустили зависимость уровня рождаемости от загрязнения воздуха

Ученые допустили, что загрязнение воздуха влияет на активность яичников у женщин, пишет The Guardian.



Свой отчет о гормоне АМГ ученые представили на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. В нем говорится, что у жительниц наиболее загрязненных регионов уровень гормона в 3 раза ниже нормы, что свидетельствует о низкой активности яичников.



В то же время, эксперты не рассматривают влияние экологии конкретно на уровень рождаемости, так как на работу яичников также влияют такие факторы как генетика, курение и употребление спиртных напитков.



В исследовании однако не учитывались такие факторы, как бедность и плохое состояние здоровья, которые, как правило, более распространены в районах с высоким уровнем загрязнения и могут также влиять на уровень гормона.



Также не измерялся уровень загрязнения воздуха, которому подвергались женщины, принявшие участие в исследовании.



«Существует неопределенность в отношении того, является ли это постоянным эффектом, который может указывать, возможно, на снижение репродуктивной продолжительности жизни и более раннюю менопаузу, или же это временный эффект, от которого женщины могли бы восстановиться, если они больше не подвергаются воздействию этих химических веществ», — сказал Ричард Андерсон, профессор клинической репродуктивной науки в Университете Эдинбурга.