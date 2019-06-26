Суд отменил отказ ЦИК регистрировать партию Саакашвили на выборах

Шестой апелляционный административный суд Киева поддержал обжалование командой политической партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на выборах.



Соответствующее решение судья объявил на заседании вечером 25 июня.



«Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!», — прокомментировал такое решение Саакашвили в Facebook.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты членам партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.



Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.