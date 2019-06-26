В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке

Наблюдатели миссии ОБСЕ уточняли сообщения о девочке, получившей ранения в результате обстрела в неподконтрольной украинским властям Горловке. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



24 июня медицинский работник в Горловке сообщил наблюдателям, что у них проходит лечение 14-летняя девочка, которая 22 июня получила проникающие ранения в левую голень вследствие попадания осколка снаряда.



Родственница девочки рассказала представителям миссии, что видела, как вечером 22 июня она бежала домой в северно-западной части Горловки из-за обстрела, но она не была свидетелем того, как произошел данный инцидент.



Отмечается, что по соображениям безопасности патрулю миссии не удалось посетить место, где произошел инцидент.