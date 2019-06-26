Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в случае подтверждения Парламентской ассамблеей Совета Европы полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине.



«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады, отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — написал Климкин в Facebook.



По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но доверия к этой Ассамблее у него больше нет.



Глава МИД напомнил, что в начале января он направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир о том, что Украина не примет заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ, в итоге там «с пониманием отнеслись к нашей позиции».

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма Ассамблеи, что открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.



26 июня в ПАСЕ рассмотрят доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации России.