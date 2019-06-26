В Украину не пустили депутата Госдумы РФ

В Украину не пустили депутата Государственной думы России, который прилетел в аэропорт «Борисполь» вечером 25 июня. Об этом сообщает Госпогранслужба.



Россиянин прилетел в «Борисполь» рейсом из Риги. При проверке пограничники выяснили, что ему запрещен въезд в Украину.



Политика выслали из страны обратным рейсом.



Его имя в погранслужбе не называют.

С января по май пограничники отказали во въезде в Украину почти трем тысячам гражданам РФ. На законных основаниях с начала года в страну въехали более 230 тысяч граждан РФ.