Советница Могерини выступила за смену санкционной политики в отношении и РФ и пересмотр «Минска»

Пересмотр санкционной политики в отношении Москвы может придать стимулов российскому правительству искать компромиссы с Европейским Союзом, в том числе, по вопросу конфликта в Украине. Такое мнение в комментарии РБК высказала Натали Точчи, спецсоветница верховной представительницы ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.



Точчи считает, что снятие санкций с России нужно привязать не к прогрессу по реализации Минских соглашений, как сейчас, а к соблюдению международного права и прав человека. В этом случае решения по снятию старых санкций — и принятию новых — будут приниматься ЕС в более гибком ключе, а у Москвы прибавится стимулов найти компромисс с Союзом за рамками неработающих минских соглашений



В то же время, она заверила, что данное видение по корректировке санкционной политики — ее экспертное предложение, и она не лоббировала такие меры на политическом уровне.



По мнению Точчи, шансы на разрешение конфликта на Донбассе будут оставаться крайне низкими до тех пор, пока формат переговоров не будет пересмотрен и минским соглашениям не будет найдена замена.



«Минские договоренности создают замкнутый круг: Евросоюз говорит, что Россия не выполняет свою часть сделки, а Москва жалуется на невыполнение этих условий Украиной, что в итоге ведет к бездействию», — сказала она.



Одновременно, считает эксперт, нынешняя политика ЕС в отношении РФ едва ли будет пересмотрена после ухода с поста верховного представителя по иностранным делам Федерики Могерини в конце октября.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.