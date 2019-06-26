У Станицы Луганской началось разведение сил

Сегодня возле Станицы Луганской началось разведение сил. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на украинских военных, несущих службу на этом участке. Процесс разведения начался после семи суток соблюдения режима прекращения огня сторонами.



В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».



Также ожидается на днях приезд представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи, отметили в штабе ООС.



О начале разведения сил со своей стороны заявили и в группировке «ЛНР». Как передает сепаратистский ресурс ЛИЦ, процесс разведения сил у Станицы Луганской займет до трех дней.



За процессом разведения наблюдают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



После разведения Вооруженные силы Украины отойдут на 800-900 метров вглубь подконтрольной властям территории. После разведения, последние позиции украинской армии будут находиться на уровне с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда.



Если раньше ВСУ и незаконные вооруженные формирования разделяли 380 метров, то после сегодняшнего разведения, это расстояние увеличится до более двух километров.



Защитные сооружения, которые использовались ВСУ и боевиками планируется постепенно демонтировать. Также в случае, если удастся договориться о возобновлении разрушенного моста, через КПВВ может начаться автомобильное движение.