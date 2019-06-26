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Кабмин согласовал назначение глав Донецкой, Луганской и еще 6 областей

26 июня 2019, 15:03

Кабмин согласовал назначение глав Донецкой, Луганской и еще 6 областей

Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Все восемь представлений были поддержаны», — сказал Герус журналистам после заседания Кабмина.

Он отметил, что решения были не единогласные, так как ряд членов Кабмина голосовали против всех кандидатур.

В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской — Игоря Бондаренко, Киевской — Михаила Бно-Айрияна, Луганской — Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской — Андрея Андрейчикова, Херсонской — Юрия Гусева, Черкасской — Игоря Шевченко.

Теперь президент Владимир Зеленский может подписать указы о назначении.

Павел Кирилленко — военный прокурор из Ужгорода, который является уроженцем Донетчины. Кириленко зарегистрирован во Львове, но фактически проживает в Ужгороде. Женат, имеет дочку и сына. 

Виталий Комарницкий — ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

26 декабря 2014 года на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницком. В нем утверждалось, что ректор в период боевых действий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился» в Северодонецк. Издание «theБабель» писало, что младший сын Комарницкого может быть гражданином России.

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