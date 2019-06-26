Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. Об этом сообщает УНН.



Согласно жеребьевке, в бюллетенях политсилы будут расположены в таком порядке:



1. «Оппозиционный блок»

2. «Сила и честь»

3. Всеукраинское объединение «Батькивщина»

4. «Патриот»

5. «Сила людей»

6. «Оппозиционная Платформа - За жизнь»

7. «Партия зеленых Украины»

8. Всеукраинское объединение «Факел»

9. Объединение «Самопомощь»

10. «Европейская Солидарность»

11. «Украинская стратегия Гройсмана»

12. «Гражданская позиция»

13. «Социальная справедливость»

14. «Слуга народа»

15. «Сила права»

16. «Радикальная партия Ляшко»

17. «Партия Шария»

18. «Голос»

19. «Политическая партия «Независимость»

20. «Аграрная партия Украины»

21. Всеукраинское объединение «Свобода».



Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.