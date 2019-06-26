Члены парламентской ассамблеи НАТО готовы приехать на Донбасс

Представители парламентской ассамблеи НАТО готовы посетить линию соприкосновения на Донбассе, заявил президент ПА Альянса Мадлен Мун. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы готовы поддерживать Украину. Мы стоим на вашей стороне и, как я сказала во врем нашей встречи с президентом Зеленским, если будет такая возможность, и он считает это целесообразным, мы готовы со своей стороны осуществить поездку на линию разграничения, чтобы посмотреть собственными глазами, что там происходит, что происходит в зоне конфликта и донести это до парламентариев 29 (стран), а скоро уже будет 30 стран, которые являются членами парламентской ассамблеи НАТО», — сказала Мун на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Киеве.