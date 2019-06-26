СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран

Уголь, добытый на неподконтрольной властям территории Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира, сообщает LIGA.net со ссылкой на исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, название которой не уточняется.



Отмечается, что основными потребителями донбасского антрацита являются Европа и Турция. Ранее в журналистских расследованиях фигурировали только Польша и Турция.



Так, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн антрацита, добытого на подконтрольной группировкам «ДНР/ЛНР» территории.



Второй по объемам оказалась Румыния — 1,02 млн тонн, третьей — Бельгия — 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).



Кроме этого, уголь поставляется в Грузию, Египет и Канаду.



Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.



По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным РЖД и Федеральной таможни, за 2015 год из ОРДЛО в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016-м — 940 000 тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 000 тонн. И это только те объемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.



Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через «банковскую систему» другой непризнанной «республики» — Южной Осетии.



«Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области — основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома — Ред.), остальное — идет на экспорт в другие страны», — рассказал LIGA.net собеседник в ДТЭК.



Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко — «Газ Альянс». Фирма — монополист на своем рынке. По данным российского РБК, в марте 2018-го Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с группировками «ЛНР/ДНР».