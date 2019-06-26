Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать российскую делегацию

26 июня 2019, 20:38

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать статус наблюдателя делегации Федерального Собрания России. Об этом сообщила президент ПА Альянса Мадлен Мун на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».

«Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии [весенней сессии ПА НАТО в Братиславе] мы четко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твердая позиция», - сказала она.

Мун подчеркнула, что она может комментировать только решения ПА НАТО, свои решения или своих коллег. В то же время она отметила, что Парламентская ассамблея НАТО никак не может влиять на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Делегация Федерального Собрания России в ПА НАТО действовала с 1994 года. Российская делегация, обладая статусом ассоциированного члена, имела право выступать, вносить поправки в резолюции, декларации и другие документы ПА НАТО, участвовать в их обсуждении, но не имела права голоса.

ТЕМЫ

Организации
Нато
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
все новости
22:02
ГБР проводит 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
21:27
Кабмин запретил импорт автомобилей российского производства
21:12
Власти Станицы Луганской подтвердили, что боевики также отвели силы
20:38
Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать российскую делегацию
19:46
Делегации 7 стран в ПАСЕ обратились к своим парламентам по поводу дальнейшего участия в работе
19:14
Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены
18:15
Штаб ООС: Разведение сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительных возможностей
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
17:07
Члены парламентской ассамблеи НАТО готовы приехать на Донбасс
16:40
Верховный суд согласился с отказом в регистрации нардепа-беглеца Онищенко на выборах
16:10
Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду
15:47
СЦКК: Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки
15:24
Зеленский согласовал порядок применения украинской армии
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция