Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать статус наблюдателя делегации Федерального Собрания России. Об этом сообщила президент ПА Альянса Мадлен Мун на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».



«Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии [весенней сессии ПА НАТО в Братиславе] мы четко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твердая позиция», - сказала она.



Мун подчеркнула, что она может комментировать только решения ПА НАТО, свои решения или своих коллег. В то же время она отметила, что Парламентская ассамблея НАТО никак не может влиять на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Делегация Федерального Собрания России в ПА НАТО действовала с 1994 года. Российская делегация, обладая статусом ассоциированного члена, имела право выступать, вносить поправки в резолюции, декларации и другие документы ПА НАТО, участвовать в их обсуждении, но не имела права голоса.