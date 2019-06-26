Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 июня.

Боевые действия



14-летняя девочка получила проникающие ранения в левую голень во время обстрела Горловки 22 июня.



В районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».



Экономика



Уголь, добытый на неподконтрольной властям территории Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира, сообщает LIGA.net. Основными потребителями донбасского антрацита являются Европа и Турция. Среди экспортеров нелегально добытого угля также фигурируют Румыния, Болгария, Бельгия, Польша, Грузия, Египет и Канада.



Общество



В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов», которые якобы планировали убийство руководителей силовых образований группировки.



В Киеве задержан сын владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак. У него обнаружили удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».



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