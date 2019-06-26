Более 30 украинских радиостанций и телеканалов могут прекратить вещание в зоне ООС

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания шестую неделю подряд не может провести заседание из-за отсутствия кворума, в результате чего 29 украиноязычных радиостанций и телеканалов, среди которых также военное радио «Армия FM», могут прекратить трансляцию в зоне ООС и на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма уже в июле. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на странице в Facebook.



Как отмечается, временные разрешения на трансляцию в соответствии с требованиями закона, выдаются сроком на один год. Ежегодно телеканалы и радиостанции должны их продолжать.

По словам Костинского, в июне-июле Национальный совет должен переиздать 40 таких разрешений, чтобы украинские телеканалы и радиостанции не выключили свои передатчики в 20 городах и поселках Донецкой, Луганской областей и Херсонской области - на границе с Крымом.

«Речь идет о том, что из-за отсутствия кворума образовался искусственный риск того, что может прекратиться вещание 29 украинских телеканалов и радиостанций: на 50 FM-частотах, на 20 аналоговых каналах, на 9 цифровым каналам», - отметил Костинский.

В то же время руководитель «Армии FM» и «Военного телевидения Украины» Яна Холодная сообщила, что уже 11 июля истекает срок временного разрешения на вещание в Горняке и Бахмутивке (две крупнейшие башни в Донецкой и Луганской), а также в Чонгаре, откуда идет трансляция на Крым.

В свою очередь, 2 августа истекает срок временного разрешения на вещание в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Славянске, Мариуполе, Светлодарске и Попасной.

«Мы призываем некоторых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещанию не позориться, а прийти на ближайшие заседания и выполнить свой долг», - написала Холодная.