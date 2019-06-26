Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 30 украинских радиостанций и телеканалов могут прекратить вещание в зоне ООС

26 июня 2019, 23:05

Более 30 украинских радиостанций и телеканалов могут прекратить вещание в зоне ООС

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания шестую неделю подряд не может провести заседание из-за отсутствия кворума, в результате чего 29 украиноязычных радиостанций и телеканалов, среди которых также военное радио «Армия FM», могут прекратить трансляцию в зоне ООС и на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма уже в июле. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на странице в Facebook.

Как отмечается, временные разрешения на трансляцию в соответствии с требованиями закона, выдаются сроком на один год. Ежегодно телеканалы и радиостанции должны их продолжать.

По словам Костинского, в июне-июле Национальный совет должен переиздать 40 таких разрешений, чтобы украинские телеканалы и радиостанции не выключили свои передатчики в 20 городах и поселках Донецкой, Луганской областей и Херсонской области - на границе с Крымом.

«Речь идет о том, что из-за отсутствия кворума образовался искусственный риск того, что может прекратиться вещание 29 украинских телеканалов и радиостанций: на 50 FM-частотах, на 20 аналоговых каналах, на 9 цифровым каналам», - отметил Костинский.

В то же время руководитель «Армии FM» и «Военного телевидения Украины» Яна Холодная сообщила, что уже 11 июля истекает срок временного разрешения на вещание в Горняке и Бахмутивке (две крупнейшие башни в Донецкой и Луганской), а также в Чонгаре, откуда идет трансляция на Крым.

В свою очередь, 2 августа истекает срок временного разрешения на вещание в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Славянске, Мариуполе, Светлодарске и Попасной.

«Мы призываем некоторых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещанию не позориться, а прийти на ближайшие заседания и выполнить свой долг», - написала Холодная.

 

ТЕМЫ

Прочее
Радиовещание Телевещание Операция объединенных сил
Места
Луганская область донецкая область
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
все новости
23:05
Более 30 украинских радиостанций и телеканалов могут прекратить вещание в зоне ООС
22:02
ГБР проводит 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
21:27
Кабмин запретил импорт автомобилей российского производства
21:12
Власти Станицы Луганской подтвердили, что боевики также отвели силы
20:38
Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать российскую делегацию
19:46
Делегации 7 стран в ПАСЕ обратились к своим парламентам по поводу дальнейшего участия в работе
19:14
Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены
18:15
Штаб ООС: Разведение сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительных возможностей
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
17:07
Члены парламентской ассамблеи НАТО готовы приехать на Донбасс
16:40
Верховный суд согласился с отказом в регистрации нардепа-беглеца Онищенко на выборах
16:10
Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду
15:47
СЦКК: Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция