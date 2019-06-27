У Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 26 июня прошло совещание, на котором обсуждались экономические проблемы Донбасса.



«Сегодня в Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



Уточняется, доклады по теме экономики Донбасса представили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также ряд специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.



«Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами», — говорится в сообщении.



Также по результатам совещания принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для отработки конкретных шагов в рамках стратегии президента по развитию Донбасса.



Как сообщалось, Зеленский анонсировал проведение инвестиционного форума по Донбассу в сентябре.