Еще 2 книги запретили ввозить в Украину

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз еще двух российских книг в Украину. Об этом сообщается на сайте комитета.



Так, запрещено ввозить Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» издательства «Добрая книга», Москва. В ней рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в страну Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов РФ.



Также запрещен ввоз книги Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241» московского издательства ООО «Альпина нон-фикшн». В книге Киевская Русь описывается как РФ, а ее князья называются российскими правителями.



Импортеры планировали ввезти обе книги по 5 000 экземпляров.



На сегодня Госкомтелерадио 3 490отказало в разрешении на ввоз печатной продукции из РФ и временно оккупированных территорий.