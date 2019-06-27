В горсоветах Донетчины начался раскол «Оппоблока» перед выборами

В горсовете Дружковки депутаты вышли из фракции «Оппозиционного блока» и создали депутатскую группу «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.



«Сегодня 21 из 28 зарегистрированных на сессии горсовета депутата, входившие ранее в состав фракций партий «Оппозиционный блок», «Наш край» и БПП «Солидарность» вышли из своих фракций и объявили о создании единой депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь», — сообщила секретарь горсовета Дружковки Ирина Бучук.



Отмечается, что ОПЗЖ сформировала в Дружковском горсовете депутатское большинство — в него входят 21 из 36 депутатов городского совета.



Как сообщется, представители новосозданного объединения «считают "Оппозиционный блок" предателями» и выступают против выдвижения от этой политсилы Бориса Колесникова кандидатом в народные депутаты по 49-му округу, в который входит Дружковка.



Свою поддержку большинство Дружковского горсовета выразило мэру города, кандидату в народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерию Гнатенко.



По информации источников «Новостей Донбасса», аналогичная ситуация может произойти в горсовете Славянска. Кроме того, лояльные к ОПЗЖ депутаты могут выразить недоверие мэру Славянска Вадиму Ляху, который баллотируется в Верховную Раду от «Оппоблока» по округу № 47.