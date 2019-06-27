Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Медведчука сегодня обещают освободить нескольких пленных

27 июня 2019, 11:27

У Медведчука сегодня обещают освободить нескольких пленных

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что сегодня будет достигнута договоренность об освобождении нескольких украинских пленных.

Продолжение: Медведчук сегодня встретится с главами «ДНР» и «ЛНР»

«Я думаю, мы сегодня каких-то пленных получим. Я думаю, что сегодня пройдут прямые переговоры на очень высоком уровнем», — сказал он во время выступления в Днепре, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Рабинович не раскрыл деталей, предложив «потерпеть еще час».

Он отметил, что сегодня глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук проведет встречу в Минске. Рабинович также допустил, что после этого начнется возбуждение уголовных дел против его партии.

Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за урегулирование конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с Россией, а также главами группировок «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, партия выступает за предоставление автономии отдельным районам Донбасса.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Медведчук Вадим Рабинович
Организации
Оппозиционная платформа
Прочее
обмен пленными
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:00
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей
11:17
«ДНР» думает над открытием еще одного КПВВ
09:58
«ЛНР»: На неработающей шахте погиб мужчина
09:16
Красный Крест отправил помощь на неподконтрольную властям часть Донбасса
08:26
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донецке
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
14:42
Фирма экс-начальника Генштаба подозревается в контрабанде боевых частей к ЗРК
14:11
Зеленский проведет экстренный брифинг в Киеве
13:44
Названы имена украинцев, которых обещают освободить из плена «Л-ДНР»
13:22
В «Слуге народа» считают неправильным желание Украины выйти из ПАСЕ
13:15
«ДНР» и «ЛНР» согласны освободить четырех украинских пленных
13:00
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей
12:42
В Конституционном суде исключили освобождение подозреваемых в терроризме после недавних изменений в УПК
12:13
Медведчук сегодня встретится с главами «ДНР» и «ЛНР»
11:56
Зеленский провел ряд увольнений в СБУ
11:27
У Медведчука сегодня обещают освободить нескольких пленных
11:17
«ДНР» думает над открытием еще одного КПВВ
11:03
Суд в Киеве отменил розыск главреда «Страны» Гужвы
10:40
В горсоветах Донетчины начался раскол «Оппоблока» перед выборами
10:31
Еще 2 книги запретили ввозить в Украину
09:58
«ЛНР»: На неработающей шахте погиб мужчина
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция