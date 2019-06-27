Медведчук сегодня встретится с главами «ДНР» и «ЛНР»

Сегодня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук встретится с главами группировок «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович, передает телеканал «112 Украина».



По его словам, встреча состоится в течение нескольких часов. Объясняя факт проведения встречи, Рабинович сказал: «Потому что надо либо идти к миру, либо врать о мире, надо либо делать шаги, пусть не всегда популярные, но ты ведешь к миру, ты честный человек».



Также Рабинович анонсировал освобождение нескольких украинских пленных.

Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.



«Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за урегулирование конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с Россией, а также главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



Кроме того, партия выступает за предоставление автономии отдельным районам Донбасса.