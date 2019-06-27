В Конституционном суде исключили освобождение подозреваемых в терроризме после недавних изменений в УПК

Признание Конституционным Судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведёт к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ. Об этом завила председательница Конституционного Суда Наталья Шаптала сообщает «Укринформ».



«Я не буду давать оценку высказываниям генпрокурора, но, наверное, он невнимательно читал решение Конституционного Суда ... Это решение не даёт основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили», — отметила Шаптала.



Она добавила, что Конституционный Суд отменил пятую часть статьи 176, однако в этой статье УПК есть ещё четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.



«Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуаций прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства», — объяснила председательница КС.



По её словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, «то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления».



Ранее сообщалось, что КС признал неконституционным положение статьи Уголовного процессуального кодекса, по которой весной 2018 года арестовали народного депутата Надежду Савченко.



Часть 5 статьи 176 УПК предусматривает, что к подозреваемым в терроризме нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.