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Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей

27 июня 2019, 13:00

Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского (ДонНУЭТ) прошел российскую аккруедитацию по ряду специальностей. Об этом сообщается на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Соответствующими российским стандартам были признаны образовательные программы по специальностям электро- и теплоэнергетика уровня бакалаврат, экономика и управление (специалитет), промышленная экология и биотехнологии (магистратура), сервис и туризм (магистратура).

В Кривом Роге базируется ДонНУЭТ, который был вынужден покинуть Донецк после захвата Донецка боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответсвует украинским стандартам.

В октябре 2018 года три специальности подконтрольного «ДНР» Донецкого медицинского университета прошли аккредитацию в России. Российскую аккредитацию по ряду специальностей также получила Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в Макеевке.

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