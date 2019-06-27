«ДНР» и «ЛНР» согласны освободить четырех украинских пленных

Фото: ТАСС

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев. Об этом сообщает ТАСС.



Такое согласие было достигнуто во время встречи Пушилина и Пасечника с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком в Минске.



«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — сказал Пушилин.



Передача пленных пройдет в пятницу в Минске, приводит слова Медведчука «Интерфакс».



По словам одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича, трое из четырех лиц, которых передадут, являются украинскими военнослужащими.



Позже Рабинович опуликовал имена пленных, которых передадут украинской стороне.

Фото: Вадим Рабинович / Facebook

Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.