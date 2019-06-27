В «Слуге народа» считают неправильным желание Украины выйти из ПАСЕ

Партия «Слуга народа» выступает против выхода Украины из Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения российской делегации и считает такой поступок нецелесообразным. Об этом глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков сказал в эфире «Украинского радио».



По его словам, снятию санкций с делегации РФ предшествовали действия и бездействия, в том числе, со стороны Украины.



«Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли», — заявил Разумков.



«Понимаете, всегда было просто развернуться и уйти. А надо не разворачиваться и уходить, а надо действовать», — добавил он.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.