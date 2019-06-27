Гонтарева заявила о постоянных угрозах со стороны Коломойского

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила об угроза в свой адрес со стороны олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Громадське».



Последние 10 месяцев Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики. По ее словам, она не может вернуться в Украину, в частности, из-за «отсутствия верховенства права в стране».



«Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, хочу, чтобы все знали почему», — сказала Гонтарева.



По ее словам, до национализации ПриватБанка она встречалась с Коломойским около 20 раз.



Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины в 2014 — 2018 годах.

