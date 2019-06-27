В ВСУ рассказали, как боевики выполняют отвод сил у Станицы Луганской

В районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



«В соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской — отошел от пешеходного моста», — рассказали в штабе ООС.



Как отмечается, пока идет процесс разведения сторон, резерв украинских войск в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.



«В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции», — предупредили в штабе ООС.



Там добавили, что в районе КПВВ силами групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.



Отмечается, что в течение снегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.



Вместе с тем, объединенные силы заверили, что гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. «Пропуск осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.



26 июня стороны впервые за три года синхронно начали разведение военных сил и средств в районе Станицы Луганской.