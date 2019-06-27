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Зеленский возмущен Климкиным: О нотах по украинским морякам я узнал из интернета

27 июня 2019, 16:55

Зеленский возмущен Климкиным: О нотах по украинским морякам я узнал из интернета

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначении за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о шагах Украины на международной арене из интернета.

"Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД [Украины]", - пояснил Зеленский на брифинге в Киеве.

Он заявил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такие действия Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский такжезаявил, что хотел бы услышать от Министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.

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