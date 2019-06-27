Ни личного состава, ни техники. ОБСЕ зафиксировала отведение вооружения у Станицы Луганской

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали отведение вооружения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда СММ видела, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставили свои крайние передовые позиции и покинули участок разведения вместе с вооружением. Наблюдатели также отметили, что другие члены вооруженных формирований с вооружением, в том числе с зенитной установкой, покинули участок разведения к западу от памятника князю Игорю», - говорится в отчете.



27 июня команда СММ видела, как группы по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также группа по разминированию вооруженных формирований осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения.



Наблюдатели также зафиксировали, что члены вооруженных формирований с вооружением и другой техникой покинули участок к западу от памятника князю Игорю.



«Кроме того, члены патруля Миссии снова отметили, что на крайних передовых позициях Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники. Вместе с тем, по наблюдениям СММ, на двух других позициях вооруженных формирований, расположенных на холме к югу и юго-западу от моста, также не было ни личного состава, ни техники», - отметили в миссии.