Один из сенаторов США призвал освободить журналиста Асеева из плена

Американский сенатор, ведущий демократ в комитете по международным отношениям Роберт Менендес призвал немедленно освободить донецкого журналиста Станислава Асеева, который более двух лет находится в плену группировки «ДНР». Об этом он написал в своем Twitter.



«Спустя два года после захвата поддерживаемыми российским правительством сепаратистами журналист Радио Свобода Станислав Асеев остается в плену практически без связи с внешним миром. Его задержание является нападением на всех журналистов угодно», - говорится в сообщении.

Станислав Асеев работал в неподконтрольном украинским властям Донецке под псевдонимом Васин. В 2017 году он был задержан группировкой «ДНР» удерживается боевиками.



17 августа на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревают, что он сделал это под давлением.