Макрон хочет обсудить с Путиным саммит в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече «Большой двадцатки» в Осаке проведение саммита в «нормандском формате». Об этом сообщила в четверг посол Франции в Москве Сильви Берманн на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, передает ТАСС.



«Президент Франции хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате". Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке”, - сказала она.



Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в «нормандском формате».