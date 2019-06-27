Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ: Депутат Донецкого облсовета руководил поставками оборудования для подконтрольных «ДНР» шахт

27 июня 2019, 23:00

СБУ: Депутат Донецкого облсовета руководил поставками оборудования для подконтрольных «ДНР» шахт

Служба безопасности разоблачила механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на территорию, подконтрольную группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний.

«На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в так называемую ДНР для использования на "национализированных" предприятиях», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за это время злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен.

«Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей», - отмечают в Службе безопасности.

Правоохранители изъяли документы, гаджеты, черновики, взрывные устройства и более полумиллиона гривен из админзданий и домов фигурантов производства.

«Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в СБУ.

ТЕМЫ

Организации
СБУ ДНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:32
Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день
15:35
Очередной приговор от «ДНР»: 12 лет строгого режима по обвинению в работе на СБУ
13:00
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей
11:17
«ДНР» думает над открытием еще одного КПВВ
09:58
«ЛНР»: На неработающей шахте погиб мужчина
09:16
Красный Крест отправил помощь на неподконтрольную властям часть Донбасса
08:26
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донецке
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
все новости
23:00
СБУ: Депутат Донецкого облсовета руководил поставками оборудования для подконтрольных «ДНР» шахт
22:25
Макрон хочет обсудить с Путиным саммит в «нормандском формате»
22:02
Один из сенаторов США призвал освободить журналиста Асеева из плена
21:35
Медведчук ушел от вопроса о связи между освобождением пленных и выборами
20:32
Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день
20:11
Ни личного состава, ни техники. ОБСЕ зафиксировала отведение вооружения у Станицы Луганской
19:43
У СБУ нет официальных сведений об украинцах, которых «ДНР/ЛНР» собираются вернуть
19:11
Климкин объяснил, почему ответил России без согласования с Зеленским
18:22
В Украине напомнили о необходимости создания зоны без вооружения под Мариуполем
17:51
Украинского политзаключенного, осужденного в России, удерживают в колонии Харькова
17:44
Националисты пришли под офис Зеленского из-за Медведчука
17:17
«Не ваше дело». Трамп отказался назвать тему разговора с Путиным
16:55
Зеленский возмущен действиями Климкина: О нотах по украинским морякам я узнал из интернета
16:36
Зеленский о Медведчуке: Украине не нужны посредники
16:30
«Верните детей родителям». Зеленский обратился к Путину по поводу моряков
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция