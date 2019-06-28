Верховный суд закрыл производство по гражданству Саакашвили

Верховный Суд Украины закрыл производство по делу о прекращении гражданства экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа президента Украины от 26 июля 2017 года «О прекращении гражданства Украины» в части «считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михаила».



То есть Саакашвили добровольно отказался от иска, что и стало причиной закрытия производства.



Суд также учел, что президент Владимир Зеленский изменил указ своего предшественника Петра Порошенко и исключил из него положение о лишении гражданства Саакашвили.

